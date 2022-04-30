30.04.2022
13:01
336

Природа

Видеоприкол: Самообучающийся верхневилюйский кот

Рыжий кот из села Далыр Верхневилюйского улуса всегда справляет свою нужду в детский горшок

У той же семьи была кошка по имени Эмээхсин и она так же необычно справлялась с естественной нуждой. Хозяева уверяют, что никто кошек специально не дрессировал, сообщает тгк @ulusmedia

Источник: тгк @ulusmedia
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх