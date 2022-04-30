Видеоприкол: Самообучающийся верхневилюйский кот

Рыжий кот из села Далыр Верхневилюйского улуса всегда справляет свою нужду в детский горшок

У той же семьи была кошка по имени Эмээхсин и она так же необычно справлялась с естественной нуждой. Хозяева уверяют, что никто кошек специально не дрессировал, сообщает тгк @ulusmedia