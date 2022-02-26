26.02.2022
11:11
142
Якутия
Видео: Самая умная и трудолюбивая собака Якутии
Позитива вам в ленту — пишет тгк YKT.TOP, размещая видео подписчика, на котором умнейшая собака Лэкээ из Оймяконского улуса таскает воду в ведре и сани с заготовленным льдом. Хозяин Павел говорит, что никогда не наказывал свою собаку. Лэкээ с детства привык помогать хозяину, он умный и самостоятельный. Стоит отметить, что собака очень упорная и всегда доводит свое дело до конца. Бесспорно, это самая умная и трудолюбивая собака Якутии!
Фото: тгк YKT.TOP
Источник: тгк YKT.TOP
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