02.02.2022
20:54
89
Природа
Видео с высоты полета: зимние Ленские столбы!
Необыкновенное зрелище — зимние Ленские столбы с высоты полета.
Видео aleksandr4irikov
Источник: @aleksandr4irikov
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