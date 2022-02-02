02.02.2022
20:54
89

Природа

Видео с высоты полета: зимние Ленские столбы!

Необыкновенное зрелище — зимние Ленские столбы с высоты полета.
Видео aleksandr4irikov

Источник: @aleksandr4irikov
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