19.07.2022
10:43
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Происшествия
Видео: Руководитель отделения Авиалесоохраны о причинах дыма в Якутске
Руководитель регионального отделения «Авиалесоохраны» Владимир Леонов рассказал о причинах задымленности в Якутске. Он на карте продемонстрировал очаги больших пожаров в Хабаровском крае, дым от которых застлал почти весь дальний Восток, в том числе и Якутию. Видео @yk24ru
По прогнозам синоптиков, смог в столице региона рассеется с приходом дождей, которые ожидаются в четверг.
Фото: тгк Якутия24
Источник: тгк Якутия24
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