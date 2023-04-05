Видео разлива нефти в соцсетях вызвало проверку

Возле села Северная Нюя Ленского района обнаружен факт разлива нефти возле автодороги и реки. Органами проведена внеплановая проверка, виновной стороне направят предписание и привлекут к ответственности.

Как сообщили ЯСИА в отделе государственного экологического надзора Минэкологии, по факту разлива нефти провели внеплановую проверку. Выявлено, что нефть разлилась в почву, на водном объекте нефтепродуктов не обнаружено. Виновник выявлен, ему будет выдано предписание. Также привлекут к возмещению ущерба и ликвидации последствий.

Отметим, что в социальных сетях распространилось видео, где жители выразили обеспокоенность по факту разлива нефти возле реки.