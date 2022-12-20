Видео: Путин наградил учителя из Якутии

Президент России Владимир Путин 20 декабря в Кремле вручил государственные награды. Среди награждённых — учитель физики из Якутии Виктор Потапов. Ему присуждено почётное звание «Народный учитель Российской Федерации». Виктор Потапов — педагог высшей квалификации, внёсший вклад в становление естественно-научного образования в республике, формирование современной образовательной политики и создание педагогической школы новой формации, ученик народного учителя СССР Михаила Алексеева.

С 1996 года он работает в Республиканском лицее учителем физики. На церемонии награждения Виктор Потапов поблагодарил своих наставников, коллег, учеников. «В этой большой награде их заслуга. Уважаемый Владимир Владимирович, Вы объявили 2023 год Годом педагога и наставника в знак огромнейшей общественной значимости людей моей профессии, для повышения престижа учителя. Большое Вам спасибо, с наступающим Новым годом, Годом педагога и наставника», — сказал он. Разработанная учителем система преподавания физики помогает учащимся выйти на более высокий уровень усвоения знаний. Выпускники Потапова ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ, среди них девять выпускников, сдавших физику на 100 баллов. Ученики Виктора Потапова ежегодно успешно представляют республику на всероссийских и международных олимпиадах по физике, интеллектуальных конкурсах. Педагог стоял у истоков Международной олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике. Все 26 лет проведения олимпиады учитель-энтузиаст является ответственным организатором и членом жюри олимпиады по физике, сообщает ЯСИА.