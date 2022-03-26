Видео: Пухляш сплясал с якутскими танцорами

В Якутск прибыла съемочная команда телеканала МУЗ-ТВ и его ведущий Дмитрий Красилов «Пухляш». пухлящ сразу пустился в пляс с якутскими танцорами В рамках молодежного республиканского фестиваля «Muus uStar» они снимут сюжет для нового тревел-шоу «Приехали!»

Фото: Видео из соцсетей Источник: Соцсети

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