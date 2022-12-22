Видео: Пролетая над туманным и морозным Якутском

Полет над Якутском в -40°, микрорайон Ильинка ДСК. С необычного ракурса — красота замороженного Якутска в лучах солнца сквозь туман. Видео тгк @okrugavtodor

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