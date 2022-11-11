11.11.2022
11:45
311
Якутск
Видео: Прокатимся по проспекту Ленина с известным блогером
Посмотрите как выглядит после ремонта проспект Ленина с ул. Курашова до ул. Каландаришвили в видеоролике популярного блогера Руслана ОЧИРОВА.
Фото: Руслана Очирова.
Источник: SakhaLife.ru.
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