Видео: Прокатимся по проспекту Ленина с известным блогером

Посмотрите как выглядит после ремонта проспект Ленина с ул. Курашова до ул. Каландаришвили в видеоролике популярного блогера Руслана ОЧИРОВА.

Фото: Руслана Очирова. Источник: SakhaLife.ru.

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