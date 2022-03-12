Видео: прогулка по проспекту Ленина сегодня

В якутском телеграме появилось видеопрогулка по сегодняшнему проспекту Ленина в Якутске — ремонт главной улицы столицы в полном разгаре.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!