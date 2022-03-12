12.03.2022
13:08
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Якутск

Видео: прогулка по проспекту Ленина сегодня

В якутском телеграме появилось видеопрогулка по сегодняшнему проспекту Ленина в Якутске — ремонт главной улицы столицы в полном разгаре.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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