07.01.2023
16:56
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Праздники

Видео: Праздничный настрой от жителей Горного улуса

Жители Горного улуса поздравляют якутян с Рождеством. Праздничного настроения! тгк Pryanya Якутия

Фото: тгк Pryanya Якутия
Источник: тгк Pryanya Якутия

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