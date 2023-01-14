Видео: Повелитель холода Чысхаан поздравил Якутск

Чысхаан поздравил Якутск и его жителей со старым Новым годом. И видимо, наслал морозы городу на вечной мерзлоте — сегодня в Якутске актированный день. Красивое видео Театра юного зрителя Якутии разместил тгк @tuzyakutsk.

Фото: тгк @tuzyakutsk Источник: тгк @tuzyakutsk

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