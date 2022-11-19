19.11.2022
15:16
84
Якутск
Видео: поток автомобилей по льду реки Лены
Поток машин между Нижним Бестяхом и городом Якутск через реку Лена. Автомобилисты ездят по накатанной дороге Хивусов, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ
В выходные народ поехал к родным на тот берег.
Между тем, МЧС призывает водителей не подвергать себя опасности и не допустить несанкционированных выездов на лед. Власти Якутска объявили, что организуют ежедневные рейды по реке Лена и вместе с полицией будут ловить нарушителей. Сейчас движение автотранспорта по нескольким автозимникам с ограничением общей массы машине разрешено на севере Якутии:
Источник: тгк ДЬИИКЭЙ
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