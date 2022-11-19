Видео: поток автомобилей по льду реки Лены

Поток машин между Нижним Бестяхом и городом Якутск через реку Лена. Автомобилисты ездят по накатанной дороге Хивусов, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

В выходные народ поехал к родным на тот берег.

Между тем, МЧС призывает водителей не подвергать себя опасности и не допустить несанкционированных выездов на лед. Власти Якутска объявили, что организуют ежедневные рейды по реке Лена и вместе с полицией будут ловить нарушителей. Сейчас движение автотранспорта по нескольким автозимникам с ограничением общей массы машине разрешено на севере Якутии: