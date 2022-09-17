17.09.2022
10:39
228
Природа
Видео: Последний привет этого лета!
Кое-где уже выпал снег, а полевые цветы в Олёкминске продолжают радовать глаз, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy, разместив видео. Это цветет ветреница, обычно распускающаяся в начале лета. Последний привет ущедшего лета 2022 года.
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy
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