Видео: Последний привет этого лета!

Кое-где уже выпал снег, а полевые цветы в Олёкминске продолжают радовать глаз, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy, разместив видео. Это цветет ветреница, обычно распускающаяся в начале лета. Последний привет ущедшего лета 2022 года.

Источник: тгк @yakutsk_vecherniy

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