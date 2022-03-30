Видео: Попытался укротить дикого якутского жеребца, но…

60-летний табунщик показывает мастер класс по обузданию дикого жеребца. Но что то пошло не так… Видео тгк @SAKHAHUNTER

Фото: @SAKHAHUNTER Источник: тгк @SAKHAHUNTER

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