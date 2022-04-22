Видео: полиция отлавливает водителей, рискнувших переправиться через Лену

Очевидец снял на видео, как МЧС и ГИБДД ловят и штрафуют тех водителей автомобилей, которые с риском для жизни пытаются переправиться через Лену по подтаявшему льду, хотя переправы уже запрещены. Тем не менее, желающие рискнуть находятся. Видео @post.avto14