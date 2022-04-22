22.04.2022
21:31
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Происшествия

Видео: полиция отлавливает водителей, рискнувших переправиться через Лену

Очевидец снял на видео, как МЧС и ГИБДД ловят и штрафуют тех водителей автомобилей, которые с риском для жизни пытаются переправиться через Лену по подтаявшему льду, хотя переправы уже запрещены. Тем не менее, желающие рискнуть находятся. Видео @post.avto14

Источник: @post.avto14
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