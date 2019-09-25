Видео: Полицейские вернули пойманных осетров в реку

В Булунском районе в рамках операции «Путина-2019» в акватории реки Лена были задержаны рыбаки-браконьеры.

При осмотре в моторной лодке были обнаружены два живых сибирских осетра, которые сразу были выпущены в естественную среду обитания. Также были обнаружены 24 экземпляра рыбы муксун, 9 чиров, по два омуля и сига, один таймень.

В настоящий момент пятеро рыбаков – уроженцев разных районов республики опрошены и отпущены под обязательство о явке.

Незаконно выловленная рыба была изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба», санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей.