02.07.2021
17:08
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Происшествия

Видео: Полицейская машина после шокирующего нападения

Напомним, в Усть-Алданском районе Якутии пьяный мужчина набросился с топором на полицейского.

Он также нанес по кузову транспортного средства множественные удары острием топора, повредив фары, лобовое и боковые окна.

Полицейский произвел в сторону нападавшего три выстрела, одним из них попав в живот.

Следователи так же выяснили, что в течение нескольких лет подозреваемый совершал изнасилования несовершеннолетней девочки. 

В Якутии изверг шокировал даже бывалых полицейских
Фото: Чурапчинское МСО СУ СК РФ по РС (Я)
Источник: Чурапчинское МСО СУ СК РФ по РС (Я)
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