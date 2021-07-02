02.07.2021
17:08
619
Происшествия
Видео: Полицейская машина после шокирующего нападения
Напомним, в Усть-Алданском районе Якутии пьяный мужчина набросился с топором на полицейского.
Он также нанес по кузову транспортного средства множественные удары острием топора, повредив фары, лобовое и боковые окна.
Полицейский произвел в сторону нападавшего три выстрела, одним из них попав в живот.
Следователи так же выяснили, что в течение нескольких лет подозреваемый совершал изнасилования несовершеннолетней девочки.
Фото: Чурапчинское МСО СУ СК РФ по РС (Я)
Источник: Чурапчинское МСО СУ СК РФ по РС (Я)
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