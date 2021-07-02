Видео: Полицейская машина после шокирующего нападения

Напомним, в Усть-Алданском районе Якутии пьяный мужчина набросился с топором на полицейского.

Он также нанес по кузову транспортного средства множественные удары острием топора, повредив фары, лобовое и боковые окна.

Полицейский произвел в сторону нападавшего три выстрела, одним из них попав в живот.

Следователи так же выяснили, что в течение нескольких лет подозреваемый совершал изнасилования несовершеннолетней девочки.