Видео: Полевые концерты якутских артистов

Концерты с участием известных якутских артистов проходят в поддержку мобилизованных в военных частях Восточного военного округа. В свободное от боевой подготовки время военнослужащие, призванные из Якутии, слушают песни и мелодии родного края, получают весточки из дома.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Якутии по Дальневосточному военному округу.

Продолжая славные традиции фронтовых концертных бригад, якутские артисты организовали полевые концерты в расположении военных частей в Хабаровском крае и Еврейском автономной области. Впереди концерты для военных из республики и их боевых товарищей в Приморском крае. В составе творческих бригад наших земляков поддерживают своим искусством известные артисты Саха театра, Театра эстрады, Театра танца, Театра Олонхо, солисты Филармонии Якутии.