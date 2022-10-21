21.10.2022
10:45
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Культура

Видео: Полевые концерты якутских артистов

Концерты с участием известных якутских артистов проходят в поддержку мобилизованных  в военных частях Восточного военного округа. В свободное от боевой подготовки время военнослужащие, призванные из Якутии, слушают песни и мелодии родного края, получают весточки из дома.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Якутии по Дальневосточному военному округу.

Продолжая славные традиции фронтовых концертных бригад, якутские артисты организовали полевые концерты  в расположении военных частей в Хабаровском крае и Еврейском автономной области.  Впереди концерты  для военных из республики и их боевых товарищей в Приморском крае. В составе творческих бригад  наших земляков поддерживают своим искусством известные артисты Саха театра, Театра эстрады, Театра танца, Театра Олонхо, солисты Филармонии Якутии.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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