17.05.2022
21:52
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Природа

Видео: полет над речкой Кэнкэмэ — весна в Якутии!

Видео vadim.skryabin: с высоты полюбуйтесь на живописные пейзажи реки Кэнкэмэ. Впереди прекрасное лето — самое время для путешествий по родной Якутии. тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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