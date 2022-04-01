01.04.2022
10:35
59
Якутия
Видео: Полет на дельтоплане — житель Чурапчи поднялся в воздух!
Житель Чурапчи Иннокентий Новгородов парит на дельтоплане над озером, где собрались рыбаки, сообщает тгк @CHOKKAI.
Сделав пару витков под общий восторг, отважный воздухоплаватель улетел дальше.
Фото: @CHOKKAI
Источник: @CHOKKAI
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