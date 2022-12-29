29.12.2022
18:50
295
Природа
Видео: Погоня за лосями на снегоходе (никто не пострадал)
Когда сезон на копытных позади. Семейка сохатых убегает от охотника на снегоходе. тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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