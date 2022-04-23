Видео: Погоня от Верхневилюйска до Вилюйска

За вчерашней погоней, вечером 22 апреля, от Верхневилюйска до Вилюйска следили якутские соцсети и мессенджеры. В Телеграме даже заключали пари — удерет беглец от ГИБДД или нет. Не кино, реальная жизнь.

На видео: полицейская погоня за беглецом на Хонда Фит в Верхневилюйском районе, на втором кадре беглец уже в Вилюйске, говорят, что газует до Якутска, будут перехватывать. сообщает тгк @DPSYKT14.