29.10.2022
10:09
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Происшествия

Видео: Как нашли пропавшую девочку в Якутске?

Отделом уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» найдена пропавшая 9-летняя девочка. Вечером 28 октября в отдел полиции г. Якутска обратилась женщина с заявлением о том, что её 9-летняя дочь не вернулась домой с прогулки. На поиски незамедлительно был ориентирован личный состав городской полиции. Полицейскими проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в ту же ночь удалось установить местонахождение пропавшего ребёнка. Установлено, что девочка вышла играть на площадку рядом с домом. Замерзнув, она решила зайти в подъезд ближайшего многоквартирного дома, где и заснула. Ребёнок передан матери.

В Якутске еще одна девочка потерялась из-за того, что… тоже заснула
Ура! Пропавшая девочка нашлась!
Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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