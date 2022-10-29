Видео: Как нашли пропавшую девочку в Якутске?

Отделом уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» найдена пропавшая 9-летняя девочка. Вечером 28 октября в отдел полиции г. Якутска обратилась женщина с заявлением о том, что её 9-летняя дочь не вернулась домой с прогулки. На поиски незамедлительно был ориентирован личный состав городской полиции. Полицейскими проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в ту же ночь удалось установить местонахождение пропавшего ребёнка. Установлено, что девочка вышла играть на площадку рядом с домом. Замерзнув, она решила зайти в подъезд ближайшего многоквартирного дома, где и заснула. Ребёнок передан матери.