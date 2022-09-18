Видео: первый снег в Олекминске

Во многих районах Якутии уже выпал снег. Вот и в Олекминске немного первого снега, сообщает тгк газета Олекма.

Фото: тгк газета Олекма Источник: тгк газета Олекма

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