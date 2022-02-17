17.02.2022
20:15
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Спорт

Видео: первая победа Георгия Окорокова для Австралии

Якутянин Георгий Окороков, получивший вид на жительство в Австралии, дебютирует за новую страну на международном турнире в Болгарии. В первом круге Окороков победил американца Гейба Таунсвелла со счетом 7:2.

Фото: @sportyakutia.ru
Источник: @sportyakutia.ru
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