25.06.2022
17:18
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Светская хроника

Видео: Первая леди Якутии сыграла на хомусе

Первая леди Якутии Людмила Николаева сыграла на хомусе с татарскими хомусистами. Видео тгк @yakutsk_vecherniy

Фото: тгк @yakutsk_vecherniy
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy

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