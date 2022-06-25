25.06.2022
17:18
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Светская хроника
Видео: Первая леди Якутии сыграла на хомусе
Первая леди Якутии Людмила Николаева сыграла на хомусе с татарскими хомусистами. Видео тгк @yakutsk_vecherniy
Фото: тгк @yakutsk_vecherniy
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy
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