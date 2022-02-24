24.02.2022
19:01
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Погода
Видео: Первая капель в Якутии — весна близко!
В Якутию пришла долгожданная весна — в Ленске сегодня была первая капель, сообщает «Ленский вестник».
Фото: Ленский вестник
Источник: Ленский вестник
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