24.02.2022
19:01
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Погода

Видео: Первая капель в Якутии — весна близко!

В Якутию пришла долгожданная весна — в Ленске сегодня была первая капель, сообщает «Ленский вестник».

Фото: Ленский вестник
Источник: Ленский вестник
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