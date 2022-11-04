Видео: Что творится на переправе через Лену

Обстановка на переправе к 18 час., видео тгк КримЯкутия. Автор видео сообщает, что стоит с 1 часу дня в длинном очереди из автомобилей.

Положение на переправе через Лену в Якутии днем, видео опубликовано тгк Вечерний Хабаровск. Полный завал — говорит автор видео.

А так переправляются на воздушных подушках через Лену. Читатель тгк @yakutia_kp сообщает, что частные перевозчики берут 3000 рублей, а трансфер от железнодорожной станции стоит 1500 рублей.