19.11.2022
20:08
307

Якутия

Видео: Переправа через Лену на ледоколе, ломая лед

Видео: как переправляются через Лену на ледоколе. Взламывая свежий ноябрьский лед. Такое можно увидеть только в Якутии. тгк SVODKA 14RUS +18

Источник: тгк SVODKA 14RUS +18

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