Видео: Переправа через Лену на ледоколе, ломая лед

Видео: как переправляются через Лену на ледоколе. Взламывая свежий ноябрьский лед. Такое можно увидеть только в Якутии. тгк SVODKA 14RUS +18

Источник: тгк SVODKA 14RUS +18

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх