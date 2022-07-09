Видео: парашютисты авиалесоохраны тушат пожары на Ленских столбах

Глазами летчика-наблюдателя: «Национальный парк «Ленские столбы»» (на языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов») Тушит сложный пожар на отвесных высокогорных скалах необычной формы лесной десант — это парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны. Спускаться приходилось с зависающего на высоте около 40 метров вертолета на специальных спусковых шнурах. С огнем авиапожарные борются – вручную! 4 лесных пожара возникли из-за гроз. тгк @avialesookhrana

Фото: тгк @avialesookhrana Источник: тгк @avialesookhrana

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