09.07.2022
12:04
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Якутия

Видео: парашютисты авиалесоохраны тушат пожары на Ленских столбах

Глазами летчика-наблюдателя: «Национальный парк «Ленские столбы»» (на языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов»)

Тушит сложный пожар на отвесных высокогорных скалах необычной формы лесной десант — это парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны.

Спускаться приходилось с зависающего на высоте около 40 метров вертолета на специальных спусковых шнурах. С огнем авиапожарные борются – вручную!

4 лесных пожара возникли из-за гроз.

тгк @avialesookhrana

Фото: тгк @avialesookhrana
Источник: тгк @avialesookhrana

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