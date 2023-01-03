03.01.2023
19:16
505

Якутия

Видео: Панда Саха о чайной церемонии по-якутски

Панда Саха снял новый ролик, как с сыновьями заготовили питьевой лед и сели пить горячий чай. Чайная церемония по-якутски. Видео тгк pandasakha

Источник: тгк pandasakha

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх