Видео: на озере Сайсары уже лед, но утки не спешат улететь

Озеро Сайсары уже покрывается льдом, а утки все не улетают. Видео: bochkov.roman1 опубликовал тгк Yakutsk News

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