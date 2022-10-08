08.10.2022
11:15
98

Погода

Видео: на озере Сайсары уже лед, но утки не спешат улететь

Озеро Сайсары уже покрывается льдом, а утки все не улетают. Видео: bochkov.roman1 опубликовал тгк Yakutsk News

Фото: bochkov.roman1
Источник: bochkov.roman1

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