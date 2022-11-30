Видео: ответ Валерия Лютого на резонансную публикацию

Ответ Валерия Лютого на резонансную публикацию с кричащим заголовком «Якутские бойцы с ампутированными конечностями не получили 250 тысяч рублей из-за двух слов в справке». Как выяснилось, проблема вовсе не в том, что семье Олеси Шариповой отказывают в выплате 250 тысяч рублей, а в том, что справку с определением степени тяжести ранения выдает военно-врачебная комиссия (ВВК) после лечения военнослужащего. Действия ВВК вне полномочий республики. В общем наезды на Минтруд республики от Народного фронта мимо кассы. Лучше бы заставили ВВК быстрее выдавать такие справки, потому что всем очевидно, что ампутация конечностей — это тяжелое ранение.