30.11.2022
20:58
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Общество

Видео: ответ Валерия Лютого на резонансную публикацию

Ответ Валерия Лютого на резонансную публикацию с кричащим заголовком «Якутские бойцы с ампутированными конечностями не получили 250 тысяч рублей из-за двух слов в справке». Как выяснилось, проблема вовсе не в том, что семье Олеси Шариповой отказывают в выплате 250 тысяч рублей, а в том, что справку с определением степени тяжести ранения выдает военно-врачебная комиссия (ВВК) после лечения военнослужащего. Действия ВВК вне полномочий республики. В общем наезды на Минтруд республики от Народного фронта мимо кассы. Лучше бы заставили ВВК быстрее выдавать такие справки, потому что всем очевидно, что ампутация конечностей — это тяжелое ранение.

Источник: тгк Айдан тудэй

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