07.04.2022
21:48
172
Природа
Видео: Отважный хомячок из-под снега атакует человека!
Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"
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