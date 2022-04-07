07.04.2022
21:48
172

Природа

Видео: Отважный хомячок из-под снега атакует человека!

Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх