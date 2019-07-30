Видео освобождения народного бизнесмена Георгия Карамзина

Суд сегодня рассмотрел ходатайство следователя по продлению срока заключения в СИЗО Георгию Карамзину. Справка: Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ заместителю главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» Василию Гоголеву по уголовному делу по факту получения взятки в особо крупном размере. Его сообщникам, представляющим интересы Общества с ограниченной ответственностью «Утум-Инвест», Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой предъявлено обвинение в посредничестве в получении данной взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Судья изменил меру пресечения на домашний арест и бизнесмен Георгий Карамзин был освобожден в зале суда. В зале аплодисменты. Ранее в Якутске состоялся масштабный митинг в поддержку Георгия Карамзина. Источник: Татьяна Бурцева, SakhaLife.ru

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