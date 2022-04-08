Видео: Ондатра жила неделю внутри мотора автомобиля

Авторы ролика сняли, как обнаружили внутри мотора автомобиля молодую ондатру. Они гадают, как она туда забралась. По их словам, они слышали шум, когда ездили в город и обратно. Неужели зверюшка смогла выжить в работающей машине? На вид она не пострадала.