Видео: Оймяконские коневоды добрались до Красноярского края

Якутские коневоды-путешественники пересекли границу и отметили 6000 км с начала пути — с Оймякона. До конечной цели осталось 5170 км. Сейчас они находятся в поселке Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края.

Фото: @northern_nomadsykt Источник: @northern_nomadsykt

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх