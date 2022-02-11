11.02.2022
21:56
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Путешествия & Отдых

Видео: Оймяконские коневоды добрались до Красноярского края

Якутские коневоды-путешественники пересекли границу и отметили 6000 км с начала пути — с Оймякона. До конечной цели осталось 5170 км. Сейчас они находятся в поселке Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края.

Фото: @northern_nomadsykt
Источник: @northern_nomadsykt
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