Видео: Одинокий овцебык-бродяга не боится людей

В Якутии на переправе авторы видео встретили одинокого овцебыка. Животное не слишком боится людей. Овцебык незнакомое местным жителям животное. Эксперимент по акклиматизации этих животных в Якутии проводится с 1996 году. Популяция овцебыков прижилась в суровом климате Якутии — ведь это историческая родина этих мохнатых животных.

В поисках благоприятных мест обитания активно расселяются самцы, изгнанные из стад самцом-доминантом, являясь, своего рода, разведчиками новых угодий. Это естественный процесс, присущий этому виду. Скорее всего, изгнанный вожаком из стада молодой самец забрел на переправу через реку, где ее заснял автор видео.

Вместе с тем, следует отметить, что овцебык в определенных ситуациях может быть агрессивным по отношению к человеку – лучше его обойти стороной.

Овцебыков в Якутии завезли для эксперимента, как и бизонов. Вначале было расселено 190 овцебыков в Булунском, Анабарском, Аллаиховском и Нижнеколымском районах. Численность и ареал распространения вида ежегодно увеличиваются, его современное расчетное поголовье близко к 4000 особей. Овцебыки, расширяя район обитания, отмечены в лесной зоне Абыйского, Жиганского, Оленекского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского районов.

Овцебык занесен в Красную книгу Республики Саха (Якутия) и, следовательно, его незаконное добывание подпадает под соответствующую статью УК РФ, наказывается крупным штрафом либо лишением свободы.