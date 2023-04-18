18.04.2023
18:55
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Якутия

Видео: Одинокий медвежонок потерял маму, его накормили куличем

Где-то около поселка Джебарики-Хая Томпонского района бродит маленький лапочка-медведь. Якутяне случайно встретили его на дороге. Он был один и совсем не боялся людей. Путники дали ему целый батон хлеба, яблок, очищенный банан. Но лакомке особо понравились пасхальные куличи. сообщает тгк @truekpru

Отметим, что лучше всё-таки не рисковать и не кормить диких животных, даже если они такие милые)

А ЯСИА сообщает о бедственном положении одинокого медвежонка, которого обнаружили на на трассе между Хандыгой и Джебарики-Хая в Томпонском улусе Якутии. Он уже третий день сидит на обочине дороги.

«Сегодня третий день, как медвежонок сидит у дороги. Первыми его обнаружили дальнобойщики и разослали видео. Стало жалко, поехали кормить. Он совсем маленький, кое-как ходит. Видимо, раньше матери проснулся, вылез из берлоги и сидит теперь один», — рассказал ЯСИА житель Томпонского района, сообщает тгк @ysiaru

Источник: тгк @truekpru, ЯСИА

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