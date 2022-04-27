Видео: Оцените праздничные наряды якутян!

Праздничные массовые мероприятия в честь 100-летия образования ЯАССР прошли в Якутске. Многие горожане облачились в национальные костюмы, продемонстрировав их разнообразие и красочность. Действительно великолепно! Оценить наряды можно на видео tygen.n

Источник: тгк Yakutsk News

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