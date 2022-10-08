08.10.2022
08:58
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Якутия
Видео: Общественная палата Якутии увозит посылки добровольцам и раненым в ДНР
Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай БУГАЕВ:
«Сегодня мы выезжаем снова на командировку к ребятам добровольцам которые находится на территории ДНР.
Мы отвозим им письма, посылки от родных и близких, которые собрали для них любящие жены и матери.
И это наша не первая поездка. Хочу сказать большое спасибо Ил Дархану, правительству которые поддерживают наших ребят и закупают экипировку для них!
Эта работа будет продолжена, мы с ними будем работать и работаем дальше на передовой всеми, кто приехал и всеми, кто сейчас находится в госпиталях»
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Фото: t.me/yakutiavseprosvo
Источник: t.me/yakutiavseprosvo
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