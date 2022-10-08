Видео: Общественная палата Якутии увозит посылки добровольцам и раненым в ДНР

Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай БУГАЕВ:

«Сегодня мы выезжаем снова на командировку к ребятам добровольцам которые находится на территории ДНР.

Мы отвозим им письма, посылки от родных и близких, которые собрали для них любящие жены и матери.

И это наша не первая поездка. Хочу сказать большое спасибо Ил Дархану, правительству которые поддерживают наших ребят и закупают экипировку для них!

Эта работа будет продолжена, мы с ними будем работать и работаем дальше на передовой всеми, кто приехал и всеми, кто сейчас находится в госпиталях»

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