06.04.2023
19:34
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История
Видео: Обнаружено древнее захоронение в Мегино-Кангаласском улусе
Вечером 4 апреля работники «Железных дорог Якутии» при выполнении работ по обустройству территории обнаружили древнее захоронение между селами Нижний Бестях и Нерюктяй, сообщает пресс-служба администрации Мегино-Кангаласского района.
Захоронение относится примерно к концу 18 века. Мужское оно или женское, пока говорить рано, это станет ясно по результатам лабораторных исследований. В захоронении обнаружены фрагменты чороона, деревянных изделий, посуды.
Подробнее на КП-Якутия
Источник: Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса
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