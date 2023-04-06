06.04.2023
19:34
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История

Видео: Обнаружено древнее захоронение в Мегино-Кангаласском улусе

Вечером 4 апреля работники «Железных дорог Якутии» при выполнении работ по обустройству территории обнаружили древнее захоронение между селами Нижний Бестях и Нерюктяй, сообщает пресс-служба администрации Мегино-Кангаласского района.

Захоронение относится примерно к концу 18 века. Мужское оно или женское, пока говорить рано, это станет ясно по результатам лабораторных исследований. В захоронении обнаружены фрагменты чороона, деревянных изделий, посуды.

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Видео: пресс-служба администрации Мегино-Кангаласского улуса

Источник: Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса

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