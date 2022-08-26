Видео: Обалдеть! Владивосток в шоке от якутских водителей

Автор видео снял поразившую Владивосток картину — грузовичок с грузом(!) установлен на крышу микроавтобуса. Прекрасно видно номер — это 14 регион — Якутия. Автор говорит: «И поедет в таком виде далеко, судя по номеру региона. Обалдеть!». Видео разместил тгк ДЬИИКЭЙ.

Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

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