Видео об учениях в Мирнинском техколледже впечатлило Интернет

Мужчина в черном и с автоматом заходит на территорию колледжа в городе Мирный. Такую картину сегодня утром увидели ученики и преподаватели технического колледжа. Затем раздалось несколько выкриков и выстрелов, однако трагедии не произошло — это были учения, которая проводила в колледже. Студенты закрылись в кабинетах и сидели тихо до окончания учений.

Видео об этом попало в Интернет и широко распространилось.

Как сообщил Sakhalife директор Мирнинского регионального технического колледжа Владимир Березовой: «В момент проведения тренировки мы не запрещали студентам пользоваться телефонами, поэтому двое из них записали из окна момент прибытия условного преступника, который впоследствии попал в сеть Интернет».

— В день тренировки, которая длилась 20 минут, все участники четко отработали свои действия. Была нажата кнопка тревожной сигнализации, т.к. колледж находится под охраной. Наряд группы задержания прибыл на место и задержал условного преступника. Студенты и преподаватели были готовы к данному мероприятию, вели себя спокойно и действовали по инструкции. Морального и психологического урона им нанесено не было. Считаю, что проводить такие тренировки необходимо, чтобы ученики знали, как себя вести в экстренной ситуации — сказал директор колледжа.

Владимир Березовой добавил, что данная тренировка проводилась по приказу министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Педагоги и учащиеся за три дня до этого мероприятия были оповещены и ежедневно на кураторских часах, инструктивно-методических совещаниях преподавателей и беседах в классах изучали алгоритм действий при возникновении террористической угрозы, которые предусматривали при поступлении сигнала тревоги укрытие в классах, блокировку дверей на ключ, укрытие под партами от возможного поражения шальными выстрелами и осколками и соблюдения тишины.