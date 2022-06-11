11.06.2022
10:52
21

Якутия

Видео: Нюрбинцы меряются силой на ысыахе

Нюрбинские силачи соревнуются в традиционных видах на ысыахе в с.Жархан. тгк Говорит Нюрба

Фото: тгк Говорит Нюрба
Источник: тгк Говорит Нюрба

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