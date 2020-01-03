Видео: Ночное проникновение в Якутии

В Мирном неизвестный проник в кафе. Подозреваемый задержан.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась владелица кафе с заявлением о том, что ночью неизвестные проникли в помещение кафе и украли около 44 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

Установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения разбил окно и проник в помещение. Общий ущерб, нанесенный индивидуальному предпринимателю, составил около 80 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».