Неловкая сцена на съезде: бывший председатель КНР, генеральный секретарь Ху Цзиньтао, первый секретарь КСКМ, с трудом, нехотя и в некотором смятении покидает заседание ЦК. Ему пытается помочь Ли Чжаньшу. Уходя, Ху Цзиньтао хлопает по плечу Ли Кэцяна, сообщает тгк Китай — Николай Вавилов

В конце ХХ съезда КПК произошел инцидент, 79-летнего предыдущего лидера партии и государства Ху Цзиньтао двое распорядителей вывели с трибуны, с его места рядом с Си Цзиньпином. Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 году, выступает за модель «коллективного» руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить. Ху Цзиньтао является лидером неформальной оппозиции ЦК КПК и выступал за поддержание хороших отношений с США. Так же Ху был ярым противником силового решения вопроса Тайваня. Об этом сообщает ТК Царедворец.

Как сообщает тгк Китай — Николай Вавилов, члены Постоянного Комитета Политбюро ЦК Компартии 19-ого съезда Ли Кэцян, Ван Яни Хань Чжэн не вошли в состав Центрального Комитета Компартии и не смогут занимать позиции в Политбюро, по итогам Двух сессий ВСНП и НПКСК в марте 2023 года и согласно прежней политической традиции не сохранят за собой высшие государственные посты. Все трое являются выходцами из руководящего состава Комсомола.

Си Цзиньпин, Ван Хунин, Чжао Лэцзи из состава ПК Политбюро сохранили свои позиции в ЦК, скорее всего, все трое окажутся в составе нового ПК Политбюро.

В Китае сегодня идут крупные перемены…