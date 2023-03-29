Видео: Неизвестный дует в Тик-Токе душевно поет якутскую песню

В Тик-Токе дует записал якутскую песню: классно поют! Видео становится вирусным в якутских соцсетях. К сожалению, не сообщается, кто так душевно исполняет песню.

Источник: Телеграм

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