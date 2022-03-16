16.03.2022
18:18
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Путешествия & Отдых

Видео: На параплане над Ленскими столбами!

Участники якутского аэроклуба «Флайкүт» и любители лётных видов спорта, в прошедшие выходные, поднялись в небо над Ленскими Столбами!

В летнее время года из-за реки, организовать такой полёт невозможно, только в весенние тёплые деньки открывается уникальная возможность, наблюдать завораживающие виды, с высоты птичьего полёта! Это первый подобный опыт, дающий возможность человеку, взглянуть на национальный парк с совершенно нового ракурса. В летнее время года, ребята летают на парапланах и учат других подниматься в небо!

Источник: @paraplan.ykt
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